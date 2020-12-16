Технологии

Важный шаг Microsoft после хакерских атак в США

Виктор

Microsoft начнет блокировать приложения, связанные с SolarWinds. Это все делается после крупной атаки, жертвами которой стали важные учреждения, в том числе в США. Microsoft начала принудительно блокировать и изолировать версии приложений SolarWindows Orion, которые, как известно, содержат вредоносное ПО Solorigate. Системы с юбилейным обновлением Windows 10 были защищены от этой проблемы до сих пор — […]

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Microsoft начнет блокировать приложения, связанные с SolarWinds. Это все делается после крупной атаки, жертвами которой стали важные учреждения, в том числе в США.

Microsoft начала принудительно блокировать и изолировать версии приложений SolarWindows Orion, которые, как известно, содержат вредоносное ПО Solorigate. Системы с юбилейным обновлением Windows 10 были защищены от этой проблемы до сих пор — даже до того, как Microsoft выпустила для них исправления.

Об этом пишет УРА-Информ.

Решение Microsoft изолировать приложение SolarWinds связано с массовой атакой на цепочку поставок, которая обнаружилась в минувшие выходные и затронула поставщика программного обеспечения для ИТ. Несколько новостных сайтов немедленно сообщили, что хакеры, связанные с правительством России, взломали SolarWinds и поместили вредоносное ПО в обновления Orion, платформы мониторинга и инвентаризации сети.

Вскоре после публикации отчетов компания SolarWinds подтвердила наличие проблемы. Двоичные файлы, связанные с этим провайдером, будут заблокированы.

Microsoft утверждает, что такое решение было принято для безопасности пользователей, а также небольших и крупных компаний.

Ранее мы сообщали, что Microsoft выпустила обновление для Windows 10 с множеством исправлений.

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Виктор

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