Политика

Гордон назвал, кто является реальными врагами Украины

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Известный украинский журналист Дмитрий Гордон отметил, что пятый президент государства Петр Порошенко, который является , лидером партии «Евросолидарности», а также главу политического совета партии ОПЗЖ Виктора Медведчука двумя равновеликими политическими фигурами на политическом поприще в Украине и не только.

Об этом он заявил в прямом эфире Politeka Online, передает УРА-Информ.

Гордон считает, что эти двое политиков есть никем иным, как врагами украинского государства.

«Это два очень подготовленных человека. Два мощных человека, грамотных, умных, которые являются врагами Украины», — резюмировал журналист.

Вскоре Гордон подробнее решил изложить свою точку зрения относительно Порошеноа и Медведчука.

«Они раскачивают Украину в разные стороны. Они вместо того, чтобы „сшивать“ страну, делать украинцев, которые разные и так сами по себе, ближе друг к другу на основании общей экономики, общих ценностей и т. д.. Они все делают для того, чтобы Украины не было. Медведчук в одну сторону тащит — в русскую, а Порошенко в другую — крайне правую», — уточнил журналист.

Ранее сообщалось, что Российская Федерация приняла решение серьезно уменьшить финансирование так называемых «ЛНР» и «ДНР» в следующих годах.

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