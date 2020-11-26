Общество Политика

«Сегодня не все могут смотреть в завтрашний день»: Кличко порадовал украинцев сборником своих «перлов»

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Столичный мэр и в прошлом известный боксер Виталий Кличко издал иллюстрированную книгу своих веселых и нелепых цитат и афоризмов. Политик опубликовал видеопрезентацию на своей странице в Facebook, передает УРА-Информ.

«Я все же издал самоироничную книгу со своими известными цитатами. Она яркая, веселая, позитивная», – отметил Кличко.

Также столичный мэр уточнил, что книга выполнена в удобном формате «раскладной гармошки». В ней собраны 16 легендарных цитат бывшего спортсмена. Все иллюстрации в книге сделаны в формате комиксных зарисовок.

Кличко уточнил, что тираж книги рассчитан в основном для подарков, однако в продажу книга, все же, выйдет. Обещанные деньги мэр Киева пообещал передать на благотворительность.

“Я рад, что такая книга иллюстрированная будет поднимать настроение людям. Потому что сегодня нам в новых условиях пандемии нужны положительные эмоции и хорошее настроение. Его нам, к сожалению, в последнее время не хватает. Поэтому просьба: улыбайтесь, жизнь того стоит», – подчеркнул Виталий Кличко.

Автор книги со своими крылатыми фразами отметил, что мог бы при удобном случае подарить книгу всем политическим деятелям, которые выразят подобное желание. Также он отметил, что не каждый политик может шутить.

«Те политики, которые сейчас умеют шутить, не смешно. Такую книжку может не каждый политик издать. Даже те политики, которые имели юмористический бэкграунд, если они такую книгу издадут, никто улыбаться, к сожалению, не будет в этих условиях. Я думаю, что вы поняли, что я имею в виду и кого», – ответил Кличко на вопрос одного из журналистов.

Также Кличко подчеркнул, что готов подарить свою книгу шестому президенту Украины Владимиру Зеленскому, а также экс-главе государства Петру Порошенко. Сделать это он хочет при личной встрече.

Ранее сообщалось, что тотальный карантин в Украине просто необходим и его нужно вводить уже сейчас.

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