Кремль резко урезал бюджет на ОРДЛО: в «республиках» ожидаются проблемы

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Российская Федерация приняла решение серьезно уменьшить финансирование так называемых «ЛНР» и «ДНР» в следующих годах. Так российская Дума на 2021, 2022, 2023 годы урежет бюджет «республик» в тех отраслях, которые являются фактически самими важными для обычного населения.

Социальные сети, которые освещают жизнь в «республиках», отмечают, что «Л/ДНР» получит от Российской Федерации на 1,214 триллиона рублей меньше, чем это было раньше и чем планировались на следующие годы. Это связано с тем, что у Кремля полно своих финансовых проблем из-за пандемии коронавируса.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

«Республики» недополучат 135 млрд рублей на здравоохранение, программы поддержки населения сократятся на 172,6 млрд рублей. Пенсионный фонд ОРДЛО не сможет рассчитывать на 1,263 триллиона рублей. Также «урежут» финансирование сферам культуры, спорта и ЖКХ.

В тоже время Российская Федерация намерена увеличить финансирование СМИ Донбасса (на 1,6 млрд рублей больше) и НВФ (на 97,6 млрд рублей больше).

Ранее мы сообщали, что в Кремле приняли решение не менять «руководство «ЛНР».

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