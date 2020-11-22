В Полтаве члены УИК получили СМС с призывом не идти на выборы

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В день выборов в Полтаве члены участковых избирательных комиссий получили сообщения с призывом не идти на избирательные участки в городе. Сообщения было получено в 7:31.

Об этом сообщает пресс-служба гражданской сети ОПОРА, передает УРА-Информ.

«Наблюдатели ОПОРЫ зафиксировали несколько случаев, когда на мобильные телефоны членов участковых избирательных комиссий поступали смс с требованием не идти на выборы. Номер отправителя — неизвестен», — отмечается в сообщении.

Также там отметили, что аналогичные СМС получили члены УИК ВД № 531145 (Соборности, 67), 531151 (Медицинская, 1), 531238 (Мазепы, 8).

Членам избирком сообщили, что не стоит сегодня идти на избирательные участки. Также в сообщениях было сказано, что «получивших продуктовые наборы ждет полиция». Сообщения были отправлены пользователем под ником «Poltava».

Как стало известно ранее, выборы на территориях ОРДЛО планируют провести в марте.

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