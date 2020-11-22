Политика

Отдай свой голос на выборах — получи iPhone 12

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В Донецкой области, в Славянске, проходит второй тур выборов главы города. Ранее Платформа инициатив Теплица, которая является общественной организацией, объявила розыгрыш iPhone 12. Для того, чтоб получить новый гаджет необходимо сделать селфи около избирательной урны, после чего — разместить фото в соцсети. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на общественную сеть Опора.

Стоит уточнить, что в объявлении сказано, что снимок необходимо сделать без бюллетеня. Розыгрыш новенького iPhone 12 пройдет уже в понедельник.

«Донецкая область показала самую низкую явку на местных выборах. Будет обидно, если судьбу города определит не большинство славянцев, а только 15%», – объяснили организаторы действия.

В конкурсе могутучавствовать все жители города, возраст которых колеблется от 18 до 45 лет. Такие возрастные ограничения объясняют необходимостью поднять посещаемость на избирательных участках среди молодежи.

Также известно, что свое фото нужно выложить в социальные сети с хэштегом #Славянсквыбирает.

Как сообщалось ранее, выборы на территориях ОРДЛО планируют провести в марте.

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Наталия

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