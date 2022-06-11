В РФ заявляют о взятии под контроль Кинбурнской косы: что ждет Украину

На южном направлении российские войска в основном укрепляют свои оборонные линии, сосредоточившись на укреплении второй и третьей линий обороны

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Российские войска заявляют о взятии под контроль Кинбурнской косы. Об этом сообщает Институт исследования войны (ISW), передает УРА-Информ.

«В течение последнего месяца российские войска постоянно бомбили украинские военно-морские силы в Очакове. Если эти заявления России соответствуют действительности, то контроль над Кинбурнской косой у Очакова позволит российским войскам усилить контроль над северо-западным побережьем Черного моря», – сказано в сообщении.

Также ISW отмечает, что на южном направлении оккупанты в основном укрепляют свои оборонные линии.

Ранее сообщалось, что коллаборанты на оккупированных территориях Херсонщине «потребовали» от бойцов ВСУ «встать на учет и сдать оружие».