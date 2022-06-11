Коллаборанты на Херсонщине «потребовали» от бойцов ВСУ «сдать оружие»

Так называемый «военный комендант Херсонской области» хочет, чтобы «оставшиеся в оккупации военнослужащие ВСУ добровольно» перешли на сторону врага

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Коллаборанты на оккупированных территориях Херсонщине «потребовали» от бойцов ВСУ «встать на учет и сдать оружие». Такой «приказ» выдал гауляйтер Херсонской области, передает УРА-Информ.

Так называемый «военный комендант Херсонской области» планирует, чтобы «оставшиеся в оккупации военнослужащие ВСУ добровольно» перешли на сторону российских оккупантов.

«Все уже знают, какая судьба ждет тех, кто покажется рашистам — мешок на голове, измученное пыткой тело и в лучшем случае инвалидность. Как они пишут „встать на учет, а также добровольно сдать оружие и боеприпасы“, значит самостоятельно прийти в лапы к зверю, который при первой же возможности жестоко лишит жизни. А добровольно не явившимся коллаборанты угрожают расправой», — прокомментировал выражения гауляйтера Сергей Братчук, спикер Одесской ОВА.

Ранее сообщалось, что война в суверенной Украине, которую развязали в Кремле, становится для президента Путина его «личным Вьетнамом».