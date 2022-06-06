Общество

В РФ угрожают нанести удары по инфраструктуре и госучреждениям Украины

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ответ на поставки Украине дальнобойного оружия угрожает новыми захватами украинских территорий

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Российская Федерация в очередной раз готова нанести удары по инфраструктуре и госучреждениям Украины в случае поставок ВСУ РСЗО дальнего действия от западных партнеров. Об этом завил глава комитета по обороне Госдумы РФ Андрей Картаполов, передает УРА-Информ.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, в свою очередь, в ответ на поставки Украине дальнобойного оружия угрожает новыми захватами территорий суверенной Украины.

«Чем дальнобойнее будут системы, которые поставляет Киеву Запад, тем дальше будем отодвигать нацистов от территорий, откуда исходит угроза РФ», – пригрозил Лавров.

Ранее сообщалось, что украинская артиллерия смогла остановить продвижение оккупационных войск на Святогорск и Славянск. 

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