Общество

«Чувствую себя вполне хорошо»: Пушилин прокомментировал свое ранение под Лиманом

«Глава республики» отметил, что чувствует себя хорошо

Время чтения: 26 Секунд

«Глава ДНР» Денис Пушилин лично опроверг сообщения о том, что сегодня он был ранен в оккупированном Лимане. Об этом сообщают российские СМИ, передает УРА-Информ.

Также он подчеркнул, что чувствует себя хорошо.

«Все в порядке. Мы с губернатором Санкт-Петербурга были в Мариуполе, подписали договор о побратимстве. С Александром Дмитриевичем чувствуем себя вполне хорошо», – заявил Пушилин.

В так называемой «администрации главы ДНР» слухи о ранении Дениса Пушиина также назвали фейком.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты на Луганском направлении вышли в центр Северодонецка. Рашисты пытаются занять позиции. 

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