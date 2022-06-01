При этом, потери противника с начала боевых действий ориентировочно составляют около 30 700 человек личного состава

Время чтения: 36 Секунд

В расие заявили, что перестали нести потери среди русских солдат в Украине. Об этом пишут в своих сообщениях российские СМИ, передает УРА-Информ.

«Россия практически перестала нести потери в ходе спецоперации в Украине», – сказано в пропагандистских сообщениях.

Это стало возможным якобы благодаря достигнут изменением подхода к ведению боевых действий на территории суверенной Украины. Такое мнение, в свою очередь, выразил в СМИ глава комитета Госдумы по обороне Катиаполов.

При этом, по состоянию на утро первого июня, украинский Генштаб заявил, что потери противника российских оккупантов с начала боевых действий ориентировочно составляют около 30 700 человек личного состава. Двести рашистов были ликвидировано за 31 мая 2022 года.

Ранее сообщалось, что войну в Украине можно было бы закончить всего за несколько недель.