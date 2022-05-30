Политика

Эрдоган предложил Путину и Зеленскому новые переговоры: стала известна реакция Кремля

Турецкий лидер Реджеп Эрдоган все еще обеспокоен из-за войны в Украинском государстве. По этой причине он предложил организовать телефонный переговоры в трехстороннем режиме, чтобы там присутствовали и Владимир Зеленский, и Владимир Путин при посредничестве главы Турции.

Время чтения: 38 Секунд

Об этой информации сообщил «Диалог.UA», передает «УРА-Информ».

Что примечательно, Эрдоган не стал настаивать или как-то давить на Кремль. СМИ отмечают, что разговор был в спокойном порядке. Однако пресс-секретарь лидера Российской Федерации по-своему отреагировал на подобную инициативу.

Временем позже пресс-служба «Интерфакс» взяла интервью у Пескова. Тот сообщил, что у Москвы запланирован телефонный разговор с Эрдоганом, однако о третьих лицах не шло и речи. Песков уточнил, что речь идет исключительно о двусторонних переговорах. Кремль наотрез отказывается вести переговоры с лидером Украинского государства.

В Офисе Президента пока никак не отреагировали на подобный жест со стороны Москвы. Однако стоит отметить, что временем ранее подобного рода акты со стороны уже были.

Напомним, мобилизованные жители ОРДЛО начали перестрелки с военными РФ: Денисова сказала, что происходит.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Порошенко все-таки покинул Украину

Пятый президент страны все-таки пересек границу с Польшей.

Россия теряет на Украине много офицеров среднего и низшего звена – британская разведка

Ежедневная сводка разведки.

Зеленский побывал на фронте: команда президента сообщила, чем занимался лидер нации

Стало известно, что лидер Украины Владимир Зеленский решил прибыть на передовые позиции Вооруженных сил нашего государства. Произошло это на днях в Харьковской области, где Зеленский так же вручил соответствующие вознаграждения военнослужащим.

Шольц: Путин не выиграет войну с Украиной

Канцлер Германии выступил перед участниками марафона Save Ukraine.

Украинские войска пойдут не только на Крым, но и на Ростов, и на Кубань – новый прогноз от Гиркина

Российский террорист дал свой прогноз войны в Украине.

“Этому парню совершенно нельзя доверять”: Джонсон прокомментировал последние действия Путина

Джонсон также сравнил Путина с крокодилом