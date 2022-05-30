Эрдоган предложил Путину и Зеленскому новые переговоры: стала известна реакция Кремля

Турецкий лидер Реджеп Эрдоган все еще обеспокоен из-за войны в Украинском государстве. По этой причине он предложил организовать телефонный переговоры в трехстороннем режиме, чтобы там присутствовали и Владимир Зеленский, и Владимир Путин при посредничестве главы Турции.

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Об этой информации сообщил «Диалог.UA», передает «УРА-Информ».

Что примечательно, Эрдоган не стал настаивать или как-то давить на Кремль. СМИ отмечают, что разговор был в спокойном порядке. Однако пресс-секретарь лидера Российской Федерации по-своему отреагировал на подобную инициативу.

Временем позже пресс-служба «Интерфакс» взяла интервью у Пескова. Тот сообщил, что у Москвы запланирован телефонный разговор с Эрдоганом, однако о третьих лицах не шло и речи. Песков уточнил, что речь идет исключительно о двусторонних переговорах. Кремль наотрез отказывается вести переговоры с лидером Украинского государства.

В Офисе Президента пока никак не отреагировали на подобный жест со стороны Москвы. Однако стоит отметить, что временем ранее подобного рода акты со стороны уже были.

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