У Зеленского сказали, когда освободят юг Украины: Подоляк дал обнадеживающий прогноз

Власти Украинского государства не забыли о гражданах, которые проживают на юге страны. Представитель Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что ВСУ обязательно освободят Херсонскую область, однако далеко не в ближайшее время, поскольку есть серьезная угроза прорыва на Донбассе.

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Об этой информации сообщил «Диалог.UA», передает «УРА-Информ».

В самом начале Подоляк отметил, что жителям Херсонского региона даже не придется ждать года до освобождения. По его словам, Вооруженные силы Украины будут проводить контрнаступление сразу же, как ВС РФ будут истощены, а затем утратят возможность устраивать наступательные операции.

«В данный момент основная военная мощь наша нацелена на то, чтобы сдерживать оккупанта на Донбассе. Там армия РФ тоже бросила основные силы. Уже сейчас вся дипломатия Украины вместе с политиками работают над тем, чтобы Украине предоставили достаточное количество оружия, дабы освободить территории», – сообщил Подоляк.

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