Общество

У Зеленского сказали, когда освободят юг Украины: Подоляк дал обнадеживающий прогноз

Власти Украинского государства не забыли о гражданах, которые проживают на юге страны. Представитель Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что ВСУ обязательно освободят Херсонскую область, однако далеко не в ближайшее время, поскольку есть серьезная угроза прорыва на Донбассе.

Время чтения: 32 Секунд

Об этой информации сообщил «Диалог.UA», передает «УРА-Информ».

В самом начале Подоляк отметил, что жителям Херсонского региона даже не придется ждать года до освобождения. По его словам, Вооруженные силы Украины будут проводить контрнаступление сразу же, как ВС РФ будут истощены, а затем утратят возможность устраивать наступательные операции.

«В данный момент основная военная мощь наша нацелена на то, чтобы сдерживать оккупанта на Донбассе. Там армия РФ тоже бросила основные силы. Уже сейчас вся дипломатия Украины вместе с политиками работают над тем, чтобы Украине предоставили достаточное количество оружия, дабы освободить территории», – сообщил Подоляк.

Напомним, Маляр сказала, есть ли угроза для Киева от РФ сегодня: печальное заявление замминистра обороны.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

В МВД раскрыли новую стратегию ВСУ

Украинским бойцам нужно подождать, пока поступит тяжелое вооружение, подготовить тылы

ВСУ сбили над Херсоном российский истребитель

Украинский истребитель над Херсоном сбил российский Су-35

«Верните ребят домой!»: мобилизованные мужчины оказались заложниками «властей» «ДНР»

Жители временно неподконтрольных украинскому правительству территорий Донецкой области обратились к местным «властям» с требованием «вернуть ребят домой»

Зеленский рассказал, как можно закончить войну за несколько недель

Запад должен решительнее поддерживать Украину

Гиркин считает опасной для России войну «на истощение» в Украине

В вопросе войны кадры решают все

«Кто мы такие?»: жители ОРДЛО жалуются на фильтрацию

Фильтрации граждан подвергают на всех направлениях выезда