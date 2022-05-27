Деньги российских олигархов помогут Украине? У Канады есть план

Кристиа Фриланд выступила с новым предложением.

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Российские олигархи могли бы выкупиться из-под санкций, а полученные таким образом деньги пошли бы на помощь Украине — таково предложение вице-премьера и министра финансов Канады Кристии Фриланд, которое предстоит рассмотреть западным союзникам.

Предложение о разрешении «откупа» от санкций Фриланд должна была представить во время встречи G7 в Германии на прошлой неделе, а вдохновением послужили переговоры с российскими олигархами, сообщили канадские СМИ в четверг вслед за агентством AP, пишет УРА-Информ.

Канадский вице-премьер до прихода в правительство была журналистом в Москве и поэтому встречался со многими нынешними олигархами. Она автор книг о становлении российской олигархии.

По данным источников АР, Украина знает об этом предложении и не отвергает такую ​​возможность. Западные союзники, с другой стороны, также надеются, что некоторые олигархи смогут дистанцироваться от президента России Владимира Путина.

Ранее мы сообщали, что в Украине начали массово отключать свет нарушителям.