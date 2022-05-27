Общество

Еще больше мужчин смогут выехать из Украины: Кабмин расширил список, кто может покинуть страну

Кабинет министров решил изменить постановление №615. Теперь власти предусмотрели то, что еще больше категорий мужчин от 18 до 60 лет смогут покинуть территорию Украинского государства. Однако, к сожалению, большинству еще не удастся покинуть страну легальным путем.

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Об этой информации сообщил «Трибун», передает «УРА-Информ».  

В первую очередь, теперь покинуть страну могут сотрудники ЖД-предприятий, задача которых заключается в слежке за работой железных путей. Предусматривается, что таким людям разрешат покинуть страну на полгода.

Кроме того, начнут выпускать водителей, которые помогают перевозить медицинские, а также гуманитарные товары, которые идут на нужды Вооруженным силам Украины, а также других аналогичных формирований. То же самое касается цивильных лиц. Однако выпустить таких людей смогут только на 30 дней.

Покинуть страну теперь так же могут водители компаний, владеющие лицензией на международные перевозки грузов, а также пассажиров (до 45 дней).

В конце так же стоит упомянуть спортсменов и их тренеров наряду со спортивными судьями и другими сотрудниками национальных сборных по разным видам спорта. Это касается даже спортсменов с инвалидностью. Их могут выпустить на 30 дней.

Напомним, Зеленский сказал, что думает о запрете выезда за границу мужчинам от 18 до 60 лет: важное заявление.

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