Общество

Бои ВСУ с РФ достигли максимальной интенсивности вдоль всей линии соприкосновения

Враг штурмует позиции наших войск

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Бои ВСУ с армией оккупантов достигли максимальной интенсивности вдоль всей линии соприкосновения. Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает УРА-Информ.

«Враг штурмует позиции наших войск на нескольких направлениях одновременно. Впереди нас ждет чрезвычайно сложный и длительный этап борьбы. Надо понимать, что это — война и потери с нашей стороны неизбежны», – отметила она.

Ранее сообщалось, что на трассе украинской Лисичанск-Бахмут уничтожен вражеский блокпост: Теперь военные РФ не контролируют трассу. 

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