Один из ключевых представителей Российской Федерации и по совместительству спикер Кремля Дмитрий Песков рассказал, чего ждут в РФ от Киева. По его словам, речь касается определенных требований, которые поставила Россия.

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Об этой информации сообщил «Диалог.UA», передает «УРА-Информ».

«Москва ожидает, чтобы Киев принял требования России, а также осознание ситуации по факту. Речь идет о реальной ситуации, которая сегодня уже стала очевидной», – сказал Песков, при этом решив уточнить, что речи не идет об уступках Киева в вопросе территорий Украины.

Также Песков упомянул и проблему продовольственного кризиса, который якобы нагрянет из-за деятельности западных политиков. На этом фоне в Кремле предложили снять с РФ санкции, чтобы танкеры с продовольственными запасами вывезли из портов. Однако, безусловно, пока что объединенный Запад даже не рассматривает такие дерзкие предложения всерьез.

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