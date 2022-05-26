“До этого очень далеко”: Гиркин сообщил о перспективах взятия Донбасса армией РФ

Украина придерживает свои оперативные резервы как для удержания второй полосы обороны, так и для запланированных на лето попыток перейти в контрнаступление

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Город Лиман Донецкой области на данный момент полностью еще не взят армией РФ. Об этом сообщил бывший командир подразделений НВФ «ДНР» Игорь Гиркин, передает УРА-Информ.

«Вся группировка в районе Северодонецк-Лисичанск — теперь реально в „мешке“, снабжение возможно только по простреливаемым дорогам. По всей видимости, сражающимся там частям ВСУ уготована участь гарнизона Мариуполя в расчете на выигрыш времени. Способны ли сражающиеся там части ВСУ сражаться столь-же стойко после понесенных крупных потерь — скоро узнаем», – отметил Гиркин.

На подступах к Бахмуту и дальних подступах к Соледару, как уточнил бывший командир НВФ, продолжаются бои без существенного продвижения войск России.

«Если не удастся ворваться на нее на плечах отступающего противника — ее потом вновь придется долго и с большими потерями „прогрызать“. ВСУ активно пополняют свои части резервистами и (в меньшей степени) боевой техникой. Артиллерия противника продолжает работать очень точно, массированно и эффективно, отмечается применение артиллерийских систем НАТО (155-мм гаубиц)», – добавил Гиркин.

Ранее сообщалось, что у военных РФ все еще остается много оружия и боеприпасов, в связи с чем следующие несколько недель большой войны будут очень тяжелыми для украинских защитников.