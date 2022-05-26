Общество

“До этого очень далеко”: Гиркин сообщил о перспективах взятия Донбасса армией РФ

Украина придерживает свои оперативные резервы как для удержания второй полосы обороны, так и для запланированных на лето попыток перейти в контрнаступление

Время чтения: 53 Секунд

Город Лиман Донецкой области на данный момент полностью еще не взят армией РФ. Об этом сообщил бывший командир подразделений НВФ «ДНР» Игорь Гиркин, передает УРА-Информ.

«Вся группировка в районе Северодонецк-Лисичанск — теперь реально в „мешке“, снабжение возможно только по простреливаемым дорогам. По всей видимости, сражающимся там частям ВСУ уготована участь гарнизона Мариуполя в расчете на выигрыш времени. Способны ли сражающиеся там части ВСУ сражаться столь-же стойко после понесенных крупных потерь — скоро узнаем», – отметил Гиркин.

На подступах к Бахмуту и дальних подступах к Соледару, как уточнил бывший командир НВФ, продолжаются бои без существенного продвижения войск России.

«Если не удастся ворваться на нее на плечах отступающего противника — ее потом вновь придется долго и с большими потерями „прогрызать“. ВСУ активно пополняют свои части резервистами и (в меньшей степени) боевой техникой. Артиллерия противника продолжает работать очень точно, массированно и эффективно, отмечается применение артиллерийских систем НАТО (155-мм гаубиц)», – добавил Гиркин.

Ранее сообщалось, что у военных РФ все еще остается много оружия и боеприпасов, в связи с чем следующие несколько недель большой войны будут очень тяжелыми для украинских защитников.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

На трассе Лисичанск-Бахмут уничтожен блокпост: больше россияне не контролируют трассу

Было человек 50, им даже удалось закрепиться на время

В СНБО предрекли очень тяжелые недели боев в Украине

Россия изменила тактику, сосредоточив свои войска и атакуя территории Донецкой и Луганской областей

Соцопрос показал, готовы ли украинцы пожертвовать территориями ради мира: появился результат

Не так давно в одном из крупных сообществ в Телеграме, на которое подписаны более 200 000 человек, администраторы решили устроить голосование о том, хотят ли жители Украины мира, но при условии сдачи определенных территорий.

Дефицит соли: что ждет украинцев в ближайшее время

Кроме проблем с бензином добавилась нехватка еще и соли.

От создателей “Киев за 72 часа”: Кадыров пообещал уничтожить Польшу «за 6 секунд»

Глава Чечни Рамзан Кадыров начал угрожать нападением России на Польшу

Арестович объяснил спешку военных РФ на Донбассе

Учитывая количество российских эмиссаров на Западе, это откровенная попытка подкупа голосов западных политиков