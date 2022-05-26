На трассе Лисичанск-Бахмут уничтожен блокпост: больше россияне не контролируют трассу

Было человек 50, им даже удалось закрепиться на время

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На трассе украинской Лисичанск-Бахмут уничтожен вражеский блокпост: Теперь военные РФ не контролируют трассу. Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает УРА-Информ.

«Было человек 50, им даже удалось закрепиться на время, даже какой-то блокпост поставили, но это был ситуативный успех. Блокпост разбит, их откинули. Трассу теперь оккупанты не контролирует» – сообщил жителям Украины глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Ранее сообщалось, что город Лиман Донецкой области на данный момент полностью еще не взят армией РФ.