Украине срочно нужно оружие – Зеленский

Противник продолжает наступление на Востоке Украины.

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Президент Украины Владимир Зеленский вчера вечером, 25 мая, выступил с новым обращением. Он отметил, что Украина нуждается в оружии.

Глава государства заявил, что Россия жестко наступает на востоке, использует авиацию, ракетные обстрелы. По словам Зеленского, оккупанты имеют местами преимущество в технике и количестве солдат, пишет УРА-Информ.

“Вооруженные силы Украины, наша разведка и все, кто защищает государство, противостоят жесточайшему наступлению российских войск на востоке… Кое-где враг сильно преобладает в технике, количестве солдат… Еще нужна помощь партнеров, прежде всего, оружием для Украины. Полная помощь, без исключений, без ограничений, достаточная, чтобы победить”, – сказал Зеленский.

Он также отметил тот факт, что российские власти приняли показательное решение позволить брать на контрактную службу людей старшего возраста, то есть молодые уже не идут воевать.

Ранее мы сообщали, что Кремль хочет поскорее закончить войну.