Медведев рассказал, в каком случае Кремль начнет “полноценную войну” с Украиной

Обсуждать судьбу Крыма Россия не намерена

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Крым в составе Украины якобы будет «прямым хамством» целостности Российской Федерации. Об этом заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, передает УРА-Информ.

Угроза полуострову в составе России, как заявил Медведев, станет поводом для начала полноценной войны с Украиной.

«Полная автономия Крыма в составе Украины — это и вовсе прямое хамство в адрес России, угроза ее территориальной целостности и повод для начала полноценной войны. В России нет и никогда не будет политической силы, которая бы согласилась даже обсуждать судьбу Крыма. Это было бы просто национальным предательством», – отметил российский политик.

Ранее сообщалось, что военные России жалуются на ужасы войны, в которую их ввязало правительство РФ, и возмущаются из-за обмана командования.