Культура

Шварценеггер стал дедушкой: СМИ рассказали о радостной новости

Известная голливудская звезда Арнольд Шварценеггер в очередной раз стал дедушкой для внучки, которая родилась у его дочери Кэтрин Шварценеггер и ее мужа Криса Пратта. Примечательно, что пара уже во второй раз стала родителями.

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Об этой информации сообщили в «Сегодня», передает «УРА-Информ».

На момент рождения дочери Кэтрин уже был 31 год. Что примечательно, новость о скором появлении малыша появилась еще в декабре 2021 года. Недавно же она появилась на свет. Малышке дали имя Элоиза Кристина Шварценеггер Пратт.

«Мы чувствует себя невероятно благословенными и благодарными», – написал Крис Пратт.

Родилась внучка Шварценеггера в субботу, 21 мая. Первая же дочь родилась еще в августе 2020 года, чему лично Арнольд Шварценеггер был очень рад. Неизвестно, станет ли в скором времени всеизвестный «Терминатор» дедушкой снова. Однако многие желают звезде долгих лет жизни и, как минимум, дожить до рождения правнуков и правнучек.

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