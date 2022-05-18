Политика

Северная Корея готовит провокации во время визита Байдена

Могут запустить межконтинентальную баллистическую ракету

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Северная Корея готовит испытание межконтинентальной баллистической ракеты и может запустить ее на этой неделе во время визита президента США Джо Байдена в Южную Корею и Японию, сообщили американские СМИ со ссылкой на анонимные источники в правительстве.

По данным CNN, разведка США подсчитала, что испытание ракеты может состояться в ближайшие 48 или 96 часов. Предыдущее испытание ракеты МБР состоялось 4 мая и, по словам властей США, не увенчалось успехом. В Северной Корее также есть признаки подготовки к возобновлению испытаний ядерного оружия, пишет УРА-Информ.

Заместитель главного советника по национальной безопасности в президентском дворце Южной Кореи Ким Тхэ Хджо заявил в среду, что Северная Корея готовится запустить межконтинентальную баллистическую ракету, но вряд ли проведет ядерное испытание во время визита Байдена в Азию, сообщает Reuters.

Президент США начнет свой пятидневный визит в Южную Корею в пятницу. Проблема Северной Кореи, вероятно, станет одной из главных тем его переговоров с новым президентом Южной Кореи. Джун Сок Чолем и главой правительства Японии Фумио Кисидой, сообщает японская станция NHK.

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