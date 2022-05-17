Путин начал странно себя вести после вторжения в Украину: пользователи раскрыли, что не так с лидером РФ

Глава Кремля Владимир Путин демонстрировал телодвижения, которые сильно привлекли к себе внимание со стороны общественности. Во время встречи с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном его ноги вели себя чуть ли не в произвольном порядке.

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Об этой информации сообщил «Диалог.UA», передает «УРА-Информ».

Отмечается, что, в первую очередь, создавалось впечатление, будто ты Путин совсем не контролирует свои ноги. Однако, помимо этого, пользователи обратили внимание так же на руки, которыми Путин достаточно резко жестикулировал.

Так же заметили люди и определенную нервозность лидера РФ. Многие начали думать, что все вышеупомянутое как-то связано с неудачами военных сил Российской Федерации в Украине. Однако были и те, кто начал твердить, будто бы у Путина есть какая-то серьезная болезнь. Впрочем, в Кремле пока данную информацию не подтверждают.

Напомним, россияне снова нанесли ракетный удар по Одессе: ребенок получил ранения.