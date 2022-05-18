РФ и Украина приостановили переговоры: Подоляк сказал, что произошло

По определенным причинам Москва и Киев перестали участвовать в мирных соглашениях. Непосредственный представитель власти Украины Михаил Подоляк сообщил, что переговоры возобновятся позже, однако уже, возможно, в совершенно новом формате.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Резидент», передает «УРА-Информ».

«Михаил Подоляк подтвердил тот факт, что переговоры по мирному урегулированию ситуации в Украины были приостановлены. Но он сообщил, что переговорный процесс будут восстанавливать. Ему кажется, что их модератором будет сам президент Украины Владимир Зеленский», – сказано в сообщении.

В самом конце же он добавил, что Украина не собирается отдавать определенную часть своих территорий Путину, дабы тот «сохранил лицо». Очевидно, власти и ВСУ будут сражаться до победного конца.

Примечательно то, что до сего момента о прекращении переговоров упоминал замглавы МИДа Российской Федерации Андрей Руденко.

Как сообщалось ранее, в Финляндии мощно ответили Путину на угрозы: генерал сообщил о том, что случится с РФ при войне.