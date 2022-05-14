Путин мечтает присоединить захваченные южную и восточную Украину к РФ

При этом под угрозой находятся временно оккупированные российской армией территории Херсонской и Запорожской областей на Юге

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Глава Кремля Владимир Путин в ближайшие месяцы планирует присоединить к РФ оккупированные на данный момент территории на Юге и востоке Украины. Об этом сообщает Институт изучения войны, передает УРА-Информ.

«Президент России Владимир Путин, вероятно, намерен в ближайшие месяцы аннексировать оккупированные Юг и Восток Украины непосредственно в состав Российской Федерации, чтобы укрепить свой контроль над этими территориями и, возможно, сдержать украинские контратаки», – отмечают эксперты.

Под угрозой, как уточнили в Институте изучения войны, находятся временно оккупированные военными РФ территории Херсонской и Запорожской областей на Юге и районы Донецкой, а также Луганской областей на Востоке.

«Если Путин поймет свою военную слабость, он, скорее всего, поторопится с аннексией и введет ядерное сдерживание в попытке сохранить контроль над украинской территорией, которую оккупирует Россия. Если Путин считает, что российские силы способны на дополнительные успехи, он, скорее всего, отложит аннексию, надеясь захватить больше территории», – добавили эксперты.

Ранее сообщалось, что военные России вступила в третью фазу полномасштабной войны в украинском государстве. Они готовятся к долгосрочному сражению.