Общество

Путин мечтает присоединить захваченные южную и восточную Украину к РФ

При этом под угрозой находятся временно оккупированные российской армией территории Херсонской и Запорожской областей на Юге

Время чтения: 48 Секунд

Глава Кремля Владимир Путин в ближайшие месяцы планирует присоединить к РФ оккупированные на данный момент территории на Юге и востоке Украины. Об этом сообщает Институт изучения войны, передает УРА-Информ.

«Президент России Владимир Путин, вероятно, намерен в ближайшие месяцы аннексировать оккупированные Юг и Восток Украины непосредственно в состав Российской Федерации, чтобы укрепить свой контроль над этими территориями и, возможно, сдержать украинские контратаки», – отмечают эксперты.

Под угрозой, как уточнили в Институте изучения войны, находятся временно оккупированные военными РФ территории Херсонской и Запорожской областей на Юге и районы Донецкой, а также Луганской областей на Востоке.

«Если Путин поймет свою военную слабость, он, скорее всего, поторопится с аннексией и введет ядерное сдерживание в попытке сохранить контроль над украинской территорией, которую оккупирует Россия. Если Путин считает, что российские силы способны на дополнительные успехи, он, скорее всего, отложит аннексию, надеясь захватить больше территории», – добавили эксперты.

Ранее сообщалось, что военные России вступила в третью фазу полномасштабной войны в украинском государстве. Они готовятся к долгосрочному сражению. 

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

В Киеве декоммунизировали Арку Дружбы народов, – Кличко

Депутаты одобрили перечень более 40 памятников и памятных знаков

«Нет денег уехать домой»: РФ бросила своих военных

Военные уточнили, что изначально рассчитывали, что украинская армия не будет особо сопротивляться

Обмен раненых военных с «Азовстали»: Гиркин объяснил, что это значит для РФ

Полное уничтожение «азовцев и других военных» — якобы будет означать для Украины наглядный пример «неизбежности» гибели

“Хлопки” в Белгороде: МЧС РФ прокомментировали данные об эвакуации населения

МЧС по Белгородской области опровергло новости об эвакуации

Война в Украине: ВСУ пошли в контрнаступление на Изюмском направлении

Больше всего от обстрелов россиян страдают — Чугуев, Дергачи, Золочев, Лозовая

В ГУР озвучили, когда россияне намерены провести псевдореферендум в Херсон

Такой референдум может быть проведен 11 сентября — единственный день голосования в РФ