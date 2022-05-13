В Германии большой спрос на приватные бункера: цены до 375 тысяч евро

Все из-за начала войны в Украине.

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Семья Пейде продает убежища из бронированной стали, устойчивой к артиллерийскому обстрелу. Частный бункер стоит до 375 тысяч евро.

«С тех пор, как разразилась война, бизнес процветал, — говорит Марк Шмихен, представитель BSSD (Bunker Schutzraum Systeme Deutschland). Ранее компания занималась строительством домов, пишет УРА-Информ со ссылкой на Spiegel.

Бункер BSSD изготавливается из броневой стали, он должен выдерживать возгорание, защищать от ударов, а также еще и от газового или ядерного излучения. Он доступен в шести стандартных версиях стоимостью до 375 000 евро без дополнительных аксессуаров.

Кому нужно что-то подобное? «Люди всех мастей в обществе в целом», — говорит представитель. – От политиков до юристов, от знаменитостей до пекарей, – добавляет он.

«Мы можем только давать рекомендации», — говорит Шмихен. – У нас был клиент, который всегда хотел пить свежее коровье молоко по утрам и спрашивал, можно ли отвезти корову в бункер. Мы сказали: теоретически да. (…) Однако мы советуем корову в виде бифштекса, – говорит он.

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