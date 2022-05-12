Ученые назвали лучшие продукты для понижения сахара в крови

Как известно, повышенный уровень сахара и диабет являются проблемой для немалого количества людей. Впрочем, ученые пытаются разрешить данную проблему не только с помощью медикаментозной терапии, но и благодаря питанию.

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Об этой информации сообщили в росСМИ, где сослались на экспертов по правильному питанию, передает «УРА-Информ».

Специалисты пришли к выводу о том, что большое количество антоцианов могут понижать резистентность к инсулину. Однако, в первую очередь, их взгляд припал на ягоды. Выяснилось, что именно черника, малина, клубника, а также ежевика обладают необходимым эффектом на организм.

Кроме того, в значительной мере могут снижать уровень сахара в крови апельсины. В свою очередь, брокколи повышают чувствительность к инсулину. На этом фоне специалисты так же рекомендуют снизить пищу с повышенным уровнем сахара, так как это поможет сбалансировать сахар при вышеупомянутой диете.

Напомним, ученые создали лекарство от ранее неизлечимой болезни: большое открытие в мире науки.