Политика

Я даже не думал, что так по-дурацки можно делать – Арестович о действиях российской армии

Советник главы Офиса президента рассказал некоторые нюансы.

Время чтения: 41 Секунд

Российская армия каждый раз принимает все новые и новые дурацкие действия. Такое заявление сделал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

В эфире программы Фейгин Live советник Андрея Ермака рассказал, почему часть из его прогнозов не оправдываются. Он заявил, что думает наперед, как среднестатистический человек, но россияне действуют хуже, пишет УРА-Информ.

“Есть один фактор, который заставляет меня ошибаться иногда – жуткий идиотизм российского политического руководства и командования. Я всякий раз думаю за них как людей среднего ума, но они – по-суворовски, “Удивил – победил” – принимают действия, которые мне сначала в голову не приходили, что так по-дурацки можно делать”, – заявил Арестович.

Он рассказал, что российская армия каким-то образом еще насобирала 15 БТГ, и сейчас могут их кинуть в бой для развития наступления, но это будет еще один идиотизм.

Ранее мы сообщали, что Москва будет пытаться прекратить войну.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Эрдоган предложил вариант с эвакуацией военных из Азовстали: что ответил Путин

Российский президент хочет, чтобы украинские военные просто сдались.

Мировая безопасность находится под угрозой из-за России – глава Евросовета

Глава Евросовета высказался о возможной ядерной войне.

РФ может начать войну против Швеции и Финляндии: представитель Кремля сделал тревожное заявление

Заместитель представителя Российской Федерации в Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский начал открыто угрожать странам Скандинавии. По его словам, Россия может начать так называемую «спецоперацию» в Швеции, а также Финляндии.

Война будет проиграна – Гиркин неожиданно обратился к Путину

Экс-командир подразделений НВФ «ДНР» прокомментировал полный провал российской армии в Украине.

Москва будет пытаться прекратить войну – Пионтковский поделился прогнозом по войне

Политический эксперт и по совместительству публицист Андрей Пионтковский сообщил о том, что Российская Федерация со временем намерена завершать военные действия в Украинском государстве. Однако случится это не так скоро, как хотелось бы многим.

Кац раскрыл, в чем преимущество украинских генералов над российскими: видео

Бывший российский политик и на сегодняшний день журналист Максим Кац сообщил о том, что командование ВС РФ находится буквально в «другой реальности», нежели высшие должностные лица Украины, которые управляют ВСУ.