Я даже не думал, что так по-дурацки можно делать – Арестович о действиях российской армии

Советник главы Офиса президента рассказал некоторые нюансы.

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Российская армия каждый раз принимает все новые и новые дурацкие действия. Такое заявление сделал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

В эфире программы Фейгин Live советник Андрея Ермака рассказал, почему часть из его прогнозов не оправдываются. Он заявил, что думает наперед, как среднестатистический человек, но россияне действуют хуже, пишет УРА-Информ.

“Есть один фактор, который заставляет меня ошибаться иногда – жуткий идиотизм российского политического руководства и командования. Я всякий раз думаю за них как людей среднего ума, но они – по-суворовски, “Удивил – победил” – принимают действия, которые мне сначала в голову не приходили, что так по-дурацки можно делать”, – заявил Арестович.

Он рассказал, что российская армия каким-то образом еще насобирала 15 БТГ, и сейчас могут их кинуть в бой для развития наступления, но это будет еще один идиотизм.

Ранее мы сообщали, что Москва будет пытаться прекратить войну.