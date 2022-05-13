Общество

Российская армия начала наземную операцию в Азовстали: хотят захватить завод

Оккупанты продолжают попытки наступления на украинских защитников.

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Сегодня утром, 13 мая, российские оккупанты начали новые попытки взять штурмом завод Азовсталь в Мариуполе. Именно там на данный момент находятся украинские защитники и продолжают оборонять эту часть города.

В утренней сводке Генштаб констатирует, что Россия 12 мая продолжила наносить артиллерийские и авиационные удары по Мариуполю, при этом основные усилия по-прежнему враг концентрирует на блокировании подразделений украинских войск в районе завода “Азовсталь”, пишет УРА-Информ.

В тоже время новую информацию на своей странице в одной из социальных сетей опубликовал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. Он отметил, что оккупанты под прикрытием обстрелов пытаются по земле прорваться внутрь завода.

“Ситуация изо дня в день становится сложнее”, – заявил он.

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