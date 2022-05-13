Политика

Эрдоган предложил вариант с эвакуацией военных из Азовстали: что ответил Путин

Российский президент хочет, чтобы украинские военные просто сдались.

Время чтения: 46 Секунд

Президент Турции Реджеп Эрдоган предложил свой вариант эвакуации украинских военных из Азовстали. Со своим предложением он обратился к российскому президенту Владимиру Путину.

На брифинге заявил лидер крымско-татарского народа Мустафа Джемилев рассказал, что именно предлагал президент Турции. В тоже время известно, что российская сторона не пошла на такой формат эвакуации и хочет, чтобы украинские военные сдались в плен, пишет УРА-Информ.

“Неделю назад в Украине находился советник Эрдогана. Он рассказывал, что они делают для наших героев. Эрдоган дважды разговаривал с Путиным. И предложил направить корабль в порт Бердянска, поскольку порт в Мариуполе заминирован, вместе с турецкими наблюдателями, и турецкая сторона будет гарантом того, что эти бойцы до конца войны будут гостями в Турции. Оккупанты сказали, что выпустят только мирных жителей, а военные должны сдаться в плен”, – сказал Джемилев.

При этом он добавил, что продолжается поиск вариантов спасения украинских бойцов из Мариуполя.

Ранее мы сообщали, что российская армия начала наземную операцию в Азовстали.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Мировая безопасность находится под угрозой из-за России – глава Евросовета

Глава Евросовета высказался о возможной ядерной войне.

РФ может начать войну против Швеции и Финляндии: представитель Кремля сделал тревожное заявление

Заместитель представителя Российской Федерации в Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский начал открыто угрожать странам Скандинавии. По его словам, Россия может начать так называемую «спецоперацию» в Швеции, а также Финляндии.

Я даже не думал, что так по-дурацки можно делать – Арестович о действиях российской армии

Советник главы Офиса президента рассказал некоторые нюансы.

Война будет проиграна – Гиркин неожиданно обратился к Путину

Экс-командир подразделений НВФ «ДНР» прокомментировал полный провал российской армии в Украине.

Москва будет пытаться прекратить войну – Пионтковский поделился прогнозом по войне

Политический эксперт и по совместительству публицист Андрей Пионтковский сообщил о том, что Российская Федерация со временем намерена завершать военные действия в Украинском государстве. Однако случится это не так скоро, как хотелось бы многим.

Кац раскрыл, в чем преимущество украинских генералов над российскими: видео

Бывший российский политик и на сегодняшний день журналист Максим Кац сообщил о том, что командование ВС РФ находится буквально в «другой реальности», нежели высшие должностные лица Украины, которые управляют ВСУ.