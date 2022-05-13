Эрдоган предложил вариант с эвакуацией военных из Азовстали: что ответил Путин

Российский президент хочет, чтобы украинские военные просто сдались.

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Президент Турции Реджеп Эрдоган предложил свой вариант эвакуации украинских военных из Азовстали. Со своим предложением он обратился к российскому президенту Владимиру Путину.

На брифинге заявил лидер крымско-татарского народа Мустафа Джемилев рассказал, что именно предлагал президент Турции. В тоже время известно, что российская сторона не пошла на такой формат эвакуации и хочет, чтобы украинские военные сдались в плен, пишет УРА-Информ.

“Неделю назад в Украине находился советник Эрдогана. Он рассказывал, что они делают для наших героев. Эрдоган дважды разговаривал с Путиным. И предложил направить корабль в порт Бердянска, поскольку порт в Мариуполе заминирован, вместе с турецкими наблюдателями, и турецкая сторона будет гарантом того, что эти бойцы до конца войны будут гостями в Турции. Оккупанты сказали, что выпустят только мирных жителей, а военные должны сдаться в плен”, – сказал Джемилев.

При этом он добавил, что продолжается поиск вариантов спасения украинских бойцов из Мариуполя.

Ранее мы сообщали, что российская армия начала наземную операцию в Азовстали.