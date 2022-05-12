Астролог назвал дату окончания войны в Украине: Ниранжан сообщил, какая судьба сложится у Киева

Ведический астролог Алакх Ниранжан сообщил о том, что Украинское государство, к сожалению, еще увидит немало проблем. Тем не менее, он уверен, что день победы настанет, однако не так быстро, как всем того хотелось бы.
Об этой информации сообщил «Диалог.UA», передает «УРА-Информ».
В самом начале астро-эксперт ответил, что Украина сможет пережить войну. Более того, она станет своего рода наставником для всех славянских государств, а также стран, которые находятся в Евросоюзе.
Впрочем, он сказал, что самое главное для Украины в данный момент – это преодоление собственной гордыни. Только после этого у нее будет шанс начать новый, более успешный путь.
Что же касается военных действий, то ситуация напряженная ожидается с 14 июля по 8 сентября. Конец же войны должен произойти в период с 1 февраля по 11 июня 2023 года.
Напомним, Кремль решил присоединить захваченные в Украине территории к РФ: источник сообщил важные данные.
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