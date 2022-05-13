Политика

Мировая безопасность находится под угрозой из-за России – глава Евросовета

Глава Евросовета высказался о возможной ядерной войне.

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Шарль Мишель, который посетил Хиросиму, первый город, подвергшийся атомной бомбардировке, заявил в пятницу, что вторжение России в Украину и последние ракетные испытания Северной Кореи представляют собой угрозу глобальной безопасности.

Шарль Мишель сказал, что Хиросима, город памяти о ядерной бомбардировке, является «четким напоминанием о настоятельной необходимости» укрепления международных правил в области ядерного разоружения и контроля над вооружениями, пишет УРА-Информ.

– На данный момент мировая безопасность находится под угрозой. Россия, государство, вооруженное ядерным оружием, нападает на суверенный украинский народ, делая позорные и неприемлемые ссылки на применение ядерного оружия, – заявил глава Евросовета.

Таким образом, Мишель в частности отреагировад, о на угрозы бывшего президента России, а также прокремлевских журналистов. Финляндия объявила в четверг, что подаст заявку на вступление в Североатлантический альянс. Дмитрий Медведев оперативно отреагировал на это.

Ранее астролог назвал дату окончания войны в Украине.

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