Общество

История вторжения: как декоммунизация помогла остановить продвижение “второй армии мира”

Интересный случай произошел в одном из сел Черниговской области.

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Во время вторжения российской армии в Украину, а именно в Черниговскую область, произошел весьма интересный случай. Это еще один пример того, как воюет “вторая армия мира”.

Так на пути в Чернигов со стороны территории России есть село, которое сейчас называется Покровское, а до декоммунизации – сначала Баба, а затем – Жовтневое. Так именно в нем произошел забавный момент, пишет УРА-Информ.

Советник главы Черниговской ОВА Андрей Подорван рассказал, что там оккупанты никак не могли понять, где они находятся.

“Когда россияне зашли в село и спрашивали людей о названии села, люди всех возрастов отвечали по-разному. При этом у самих россиян была устаревшая карта, в которой было название Жовтневое”, – рассказал он.

По его словам, это дало несколько часов во время наступления российских войск, когда они там бродили по дорогам и не могли понять, где они находятся, пользуясь картами 70-80-х годов.

Ранее мы сообщали, что Москва будет пытаться прекратить войну.

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