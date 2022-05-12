Политика

Москва будет пытаться прекратить войну – Пионтковский поделился прогнозом по войне

Политический эксперт и по совместительству публицист Андрей Пионтковский сообщил о том, что Российская Федерация со временем намерена завершать военные действия в Украинском государстве. Однако случится это не так скоро, как хотелось бы многим.

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Данная информация представлена ресурсом Politeka, передает «УРА-Информ».

В самом начале Пионтковский отметил, что сначала необходимо будет дождаться решающего превохсодства армии Украины над российскими оккупантами. Далее, по его словам, начнется стадия дипломатии, при которой Москва будет стараться свести конфликт к минимуму, а в идеале даже прекратить.

«Дата, Когда все изменится – это мой день рождения, 30 июня. Вот, после этого начнется стадия дипломатии. Тогда Кремль будет намереваться удержать в зубах то, что осталось. Притом делать это будет уже не Путин, а другие генералы», – сообщил эксперт.

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