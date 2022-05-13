Политика

Война будет проиграна – Гиркин неожиданно обратился к Путину

Экс-командир подразделений НВФ «ДНР» прокомментировал полный провал российской армии в Украине.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин получал ложную информацию по поводу ситуации в Украине. Такое мнение высказал экс-командир подразделений НВФ «ДНР» Игорь Гиркин.

Из-за провала российской армии в Украине он обратился к российскому президенту. Гиркин заявил, что Путину необходимо показать голову того, кто провалил наступление на Украину, пишет УРА-Информ.

«Покажите голову того, кто дал вам абсолютно ложную информацию о ситуации в Украине, благодаря которой вы прос*али золотые дни, когда мог быть совершен блиц-криг. Его вы не совершили именно потому что у вас ложное представление об оперативной обстановке в Украине. Голову покажите! Одну хотя бы. Вот с этого нужно начинать, с кадров. Не начнете — война будет проиграна», – заявил Гиркин.

Он также добавил, что поражение России в войне устроит некоторых российских деталей. Также он обвинил министра обороны РФ Сергея Шойгу в халатности.

Ранее мы сообщали, что Москва будет пытаться прекратить войну.

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