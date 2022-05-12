Семенович призналась, какие пластические операции она делала: подробности

Бывшая солистка группы «Блестящие» раскрыла секреты по хирургическим вмешательствам, которые были направлены в сторону ее тела. Выяснилось, что уже дважды женщина ложилась под хирургический нож.

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Об этой информации сообщили в росСМИ, передает «УРА-Информ».

В самом начале Семенович начала с того, что совсем недавно она решила сделать себе липосакцию рук. По ее словам, руки стали намного подтянутее и стройнее. Более того, она сообщила, что именно эта часть тела была у нее наиболее проблематичной.

Однако в прошлом она так же корректировала линию собственного подбородка. Впрочем, причина для корректировки так и осталось неизвестной. Однако можно предположить, что делалось это в эстетических целях.

Насчет других операций женщина ничего не заявляла. Хотя многие уверенны в том, что она так же делала операцию по увеличению груди.

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