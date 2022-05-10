Общество

На территории завода Азовсталь остаются мирные люди: новая информация

По последним данным там находится еще около 100 людей.

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После последней эвакуации из Мариуполя в Запорожье сообщалось о том, что по предварительным данным больше мирных граждан на территории завода Азовсталь не осталось. Однако эта информация не подтвердилась.

Ранее в полку Азов заявляли, что не могут сказать точно, остались ли мирные жители на территории завода, так как не могут проверить все территории. В тоже время теперь поступила новая информаци, пишет УРА-Информ.

На территории завода “Азовстали” остается еще более 100 гражданских. Дело в том, что есть несколько обрушенных бомбоубежищ, которые из-за постоянных обстрелов невозможно разблокировать и проверить. Процесс эвакуации длится несколько дней.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко подтвердил эту информацию и заявил, что эвакуацию нужно продлить.

“Сама эвакуация длится по несколько дней. Одной из причин являются “фильтрационные лагеря” оккупантов”, – сообщил Кириленко.

Ранее мы сообщали, что крымчане начали паниковать из-за недавнего заявления Киева о Крымском мосте: подробности.

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