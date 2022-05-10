Война в Украине: главное от Генштаба на утро 10 мая

Российская армия продолжает попытки наступления на некоторых направлениях.

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Генеральный штаб ВСУ опубликовал обновленную информацию по поводу военных действий в Украине по состоянию на утро 10 мая.

Там сообщается, что оккупанты планируют устроить провокации на объектах химической промышленности и обвинить в этом ВСУ, пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление Генштаба.

Российская армия готовится к наступлению на Лиман и Северодонецк. Сложной остается ситуация в Мариуполе. Артиллерией и ударами авиации враг продолжает уничтожать завод “Азовсталь”. Продолжаются боевые действия.

На слобожанском направлении россияне держат в полной готовности свои силы. Враг сосредотачивает усилия на обороне занятых рубежей и проводит воздушную разведку. В районе Изюма россияне пополняют запасы боеприпасов, горючего и материально-технических средств.

Также сохраняется высокая вероятность нанесения ракетных ударов по объектам гражданской и военной инфраструктуры на всей территории Украины.

Ранее Алексей Арестович рассказал, почему новые ракетные обстрелы будут более опасными для обычных жителей.