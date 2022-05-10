Очередной транш американской помощи для Украины близок: огромная сумма

Украина может получить почти 40 миллиардов долларов.

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Политики Демократической партии договорились увеличить дополнительную помощь Украине на сумму 39,8 млрд долларов. Это, в свою очередь, снимает опасения, что отложенное голосование может прервать поставки американского оружия Киеву.

Палата представителей может принять во вторник план, который превышает запрос президента Джо Байдена в прошлом месяце на 33 миллиарда долларов. Лидеры Сената заявили, что также готовы действовать быстро, пишет УРА-Информ со ссылкой на Reuters.

Предложение о дополнительном финансировании, связанном с COVID-19, которое некоторые демократы хотели объединить с кризисным финансированием Украины, теперь будет рассматриваться отдельно.

28 апреля Байден запросил у Конгресса 33 миллиарда долларов на поддержку Украины, в том числе более 20 миллиардов на военную помощь. Это предложение радикально увеличило финансирование США войны с Россией.

Новое предложение включает дополнительные 3,4 миллиарда долларов на военную помощь и $3,4 млрд. на гуманитарную помощь, сообщили источники.

И демократы, и республиканцы заявили Байдену, что они поддерживают увеличение помощи Украине и быстро одобрят финансирование на случай непредвиденных обстоятельств, но это было отложено из-за споров между сторонами о том, включать ли дополнительное финансирование помощи в связи с COVID-19 или ужесточить иммиграционный контроль. Задержка вызвала обеспокоенность в Белом доме.

Ранее мы сообщали, что из США в Киев переправляют особую группу людей.