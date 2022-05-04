Россияне воруют на полную: продолжают красть у украинцев

Российские солдаты и сама Россия продолжает заниматься мародерством.

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Россияне продолжают воровать запасы украинского зерна. По подсчетам, они уже вывези треть резервов из четырех временно оккупированных районов страны.

Заместитель министра экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий предупреждает, что национальные резервы значительно подорваны. По оценкам, россияне уже вывезли из Украины 400 тысяч тонн зерна, треть запасов в четырех временно оккупированных районах, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

Речь идет о востоке страны, где в настоящее время русские концентрируют все свои силы. Донецкая, Луганская, Херсонская и Запорожская области находятся в пределах досягаемости путинской армии. Хотя украинцы яростно обороняются, русские используют все шансы, чтобы ослабить нас.

Как указывает украинская сторона, действия россиян направлены на углубление гуманитарного кризиса в оккупированных регионах. Это также отсылка к темному прошлому. В 1932-33 годах Сталин решил ослабить население Украины, вызвав массовый голодный кризис. Голодомор, как называли искусственно созданный голод, был одним из самых трагических периодов в истории Украины.

Ранее мы сообщали, что в оккупированной Макеевке горит нефтебаза.