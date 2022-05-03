В ОРДО снялись ограничения по COVID-19: источник сообщил, что отныне позволено людям

На оккупированной Российской Федерацией территории снова приняли ряд нововведений, которые могут несколько облегчить жизнь людям. Они напрямую коснулись запретов, связанных с коронавирусной инфекцией.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Донецк», передает «УРА-Информ».

Прежде всего, так называемые «власти» решили снять ограничения по проведениям массовых мероприятий в «ДНР». Однако, несмотря на возможность массовых мероприятий, людям все еще запрещается курить кальяны в ресторанах, барах, кафе, а также ряде других мест, где социальная дистанция не всегда сохраняется соответствующим образом.

Помимо этого, так же отменяют необходимость в том, чтобы соблюдать социальное дистанцирование, масочный режим наряду с измерением температуры тела трудящихся на своих местах.

Тем не менее, пока неизвестно, с чем связаны подобные разрешения. Некоторые люди в соцсетях полагают, что причина в празднике победы, который во многих странах СНГ отмечают именно 9 мая.

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