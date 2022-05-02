Происшествия

Стало известно об огромных потерях ВС РФ в Украине: СМИ выяснили, что творится в Ростове

Украинский представитель СМИ Роман Цимбалюк рассказал о том, что оккупационные силы Российской Федерации на территории нашей страны терпят поражение за поражением. По его словам, в связи со сложившейся ситуацией на территории Ростовской области уже были построены спецсооружения.

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Об этой информации сообщил «Диалог.UA», передает «УРА-Информ».

В самом начале Цимбалюк отметил, что в России приняли решение об экстренном увеличении количества моргов на территории Военного клинического госпиталя в Ростове. Причина банально проста – невероятно огромное количество потерь со стороны живой силы оккупантов.

Отмечается, что речь идет о специальных площадках с моргами модульного типа. Примечательно то, что их разместили попросту на улицах под навесом. Хотя при этом поступало множество сообщений о том, что и до сего момента морги Российской Федерации были заполнены телами погибших военных.

Напомним, Кремль принял решение, Молдова скоро подвергнется нападению – The Times.

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