Политика

Вести переговоры с Путиным — это как вести переговоры с крокодилом – Борис Джонсон

Британский лидер высказал свое мнение.

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в среду сравнил переговоры с президентом россии Владимиром Путиным со сделками с крокодилом, предупредив Украину, что будет сложно заключить мирное соглашение с таким ненадежным лидером.

«Как можно договариваться с крокодилом, когда у него в пасти твоя нога — вот с чем приходится сталкиваться украинцам. Очень сложно представить, как украинцы теперь могут договариваться с Путиным, учитывая его явное недоброжелательство» – сказал Джонсон журналистам, сопровождавшим его на пути в Индию, где он начнет свой двухдневный визит в четверг, пишет УРА-Информ.

Он указал, что Путин может вступить в переговоры только в том случае, если получит сильные позиции в Украине, но тогда российский лидер может снова попытаться атаковать столицу страны Киев. Что касается украинской стороны, Джонсон считает, что президент Владимир Зеленский хотел бы, чтобы российские войска были выведены с востока Украины, но, по словам британского премьера, он мог бы рассмотреть возможность переговоров по Крыму, который был аннексирован Россией в 2014 году.

При этом он подчеркнул, что украинский народ должен определиться со своим будущим. “Ничего не должно решаться по Украине без Украины”, – сказал он.

Ранее мы сообщали, что Норвегия передала Украине противовоздушные ракетные системы.

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