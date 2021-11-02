США обеспокоены очередными маневрами РФ на границе с Украиной

Вашингтон держит ситуацию под контролем

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Очередные военные учения Российской Федерации возле границ украинского государства «вызвали серьезную обеспокоенность в правительственных кругах США и Европы». Об этом сообщил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, передает УРА-Информ.

Вашингтон, как уточнил советник, держит ситуацию под контролем.

«У нас была возможность проконсультироваться с ключевыми союзниками и партнерами по вопросу об Украине и убедиться, что мы защищаем или поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы продолжим внимательно следить за ситуацией», — подчеркнул Салливан.

Ранее сообщалось, что вхождение в Черное море флагмана Шестого флота ВМС Соединенных Штатов Америки не осталось незамеченным главой Российской Федерации Владимиром Путиным. На совещании по обороне он пригрозил американцам применением ПВО.