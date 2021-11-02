Общество

Пандемия COVID-19: в Украине удерживается высокий уровень смертности

С начала пандемии на территории страны заболело 2 955 693 человек

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По состоянию на второе ноября на территории украинского государства было зафиксировано 19 455 новых подтвержденных случаев пневмонии нового поколения COVID-19. Заболело 1 263 детей и 339 сотрудников медицины. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Минздрава Украины.

Также известно, что за минувшие сутки было госпитализировано 3 188 человек, скончалось 700 жителей страны, а выздоровели 12 639 граждан Украины.

При этом, всего с начала пандемии на территории страны заболело 2 955 693 человек, выздоровели 2 454 737 жителей страны, а скончались 68 727 человек.

Известно, что за все время на территории Украины было проведено 14 512 577 ПЦР-тестирований.

Ранее сообщалось, что глава компаний Tesla и SpaceX и бизнесмен Илон Маск готов продать акции компании Tesla в том случае, если это поможет решить проблему голода в мире.

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