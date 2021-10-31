«Ощадбанк» может принять решение о продлении действия карт переселенцев: ТКГ

Во время недавних переговоров Трёхсторонней контактной группы был поднят вопрос, касающийся пенсионных карт жителей ОРДЛО. И возможно, «Ощадбанк» сможет принять решение о продлении пенсионных карт переселенцев.

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Об этой информации сообщил Donpress, передает Ura-inform.

Украинской делегацией в ТКГ была поведана информация, что в ходе состоявшихся переговоров особое внимание уделили необходимости отмены ограничения передвижения для жителей, которые проживают на неподконтрольных Украине территориях. Чтобы они имели возможность свободно пересекать разграничительную линию через контрольно-пропускной пункт въезда-выезда «Станица Луганская».

Представителями украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе было сделано уточнение:

«Мы согласовали вариант рассмотрения возможности продления платёжных банковских карточек «Ощадбанка» для дальнейшего получения пенсий жителями «республик» в связи с ухудшением эпидемической ситуации с коронавирусом».

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