Зеленский провёл разговор с Санду: о чем говорили

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Республики Молдовы Мая Санду провели телефонную беседу, сообщается на сайте Офиса Президента.

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Об этой информации сообщил Офис Президента,передает Ura-inform.

Главной темой данного разговора стала энергетическая безопасность.

Президентом Молдовы была выражена благодарность Главе украинского государства за быструю и своевременно оказанную помощь в момент энергетического кризиса в стране, а именно за поставку природного газа и электрической энергии.

Зеленский заверил, что украинская сторона и далее готова оказывать помощь Молдове в обеспечении её энергетической безопасности. Лидеры двух государств обсудили дальнейшее двухстороннее взаимодействие, дабы предотвратить кризисные ситуации в энергетических сферах.

Для этого сторонами было принято решение о проведении в ближайшем времени в Украине соответствующих консультаций на уровне министров энергетики двух стран.

Так же между президентами двух стран состоялся разговор и обмен мнениями, касающихся актуальных вопросов по двухстороннему развитию. Это касалось прогресса в реализации проекта строительства мостового перехода через реку Днестр.

Ещё Главы двух стран обсудили вопросы по взаимодействию в сфере европейской интеграции, отметив о необходимости обеспечения максимально результативного саммита «Восточного партнёрства», который пройдёт в декабре 2021 года.

Напомним, ранее сообщалось, Зеленский обратился к украинскому населению: к чему призывает Глава государства.