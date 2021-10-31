Карты Таро расскажут, какие события готовит судьба каждому знаку зодиака в ноябре

Узнать каким будет ноябрь помогут карты Таро. Они поведают о том, какие события вас ждут и как на них необходимо реагировать.

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Об этой информации сообщил Dialog, передает Ura-inform.

Овен.

Представителям этого знака выпала карта «Страшный суд». Это означает, что у вас будет финансовое благополучие. Поэтому данным периодом можно воспользоваться для вложения инвестиций и для поиска дополнительного дохода. Несколько хуже дела пойдут в личной жизни. В ноябре возможны конфликты из-за старых обид. Дабы избежать ссор и охлаждения в отношениях, нужно научиться держать под контролем свои эмоции.



Телец.

Тельцам на ноябрь выпала карта «Девятка мечей». Судьба готовит вам не совсем приятные сюрпризы. На работе возможны трения с коллегами, зато в финансовом положении у вас всё получиться наладить. Дабы избежать недоразумений с любимыми и не стать причиной ссор, постарайтесь вести себя сдержано. Пришло время учиться относиться к вашей второй половике терпимее.

Близнецы.

Звёздами на ноябрь сделано своё предсказание для Близнецов через выпавшую карту «Девятка жезлов». Она говорит о том, что последний месяц осени благоприятен для финансовых вложений. Удача будет на стороне тех, кто будет упорно трудиться и прилагать усилия для поддержания хороших отношений с родными и близкими людьми. Не исключается возможность, появления в вашей жизни кого-то из прошлого- это будет либо старый друг либо бивавшая любовь.

Рак.

Для представителей данного знака на ноябрь впала карта «Паж мечей». Звёзды советуют, воспользоваться данным периодом для налаживания семейных отношений, благодаря этому удастся избавиться от старых обид и непониманий. С вашими любимыми будет полная гармония во взаимоотношениях, захочется больше времени проводить вместе. При возникновении проблем или сложности вам на помощь придёт верный друг.



Лев.

Вам выпадает карта «Четвёрка кубов». Львов в ноябре ждут перемены в рабочей деятельности, и месяц порадует отличным здоровьем. В любовной сфере всё будет безоблачно до тех пор, пока никто из родных не начнёт вмешиваться в ваши отношения. Не нежно им этого позволять, необходимо конкретно дать им понять, что ваша личная жизнь-табу.

Дева.

Девам на ноябрь выпала карта «Восьмёрка пентаклей». Вам удастся поправить ваше здоровье а также насладиться положительными переменами, которые произойдут в отношениях с вашей второй половинкой. Так же последний месяц осени порадуем вас положительными эмоциями. Подходящее время для поиска хобби и посвящения свободного времени любимому занятию. Возможно, к концу месяца возникнут непредвиденные финансовые траты.

Весы.

Представителям этого знака выпадает карта Таро перевёрнутая « Девятка кубов» Она может преподнести разочарования и возможно, даже неприятные ситуации. Очень важно верить что всё будет хорошо и ни в коем случае, не опускать рук. Знакомства, которые вы будете заводить, окажутся неудачными, достигать поставленных целей будет тоже проблематично. Необходимо просто пережать такое тяжёлое время, это будет самым лучшим вариантом. И постарайтесь отказаться от спиртного.

Скорпион.

Какой ноябрь будет для Скорпионов, расскажет выпавшая карта «Тройка кубов». Вам представиться возможность насладиться жизнью в конце осени, а также получить подарок. Вас ждёт период везения, когда можно порадоваться полученными результатами от собственных усилий. Но особых перемен можете не ждать на фоне чувств. Скорпионам положительные эмоции подарит общение с вашими друзьями.

Стрелец.

Стрельцам выпадает карта Таро «Королева пентаклей». Это означает, что в ноябре вам необходимо будет проявлять всю силу вашего характера. Также необходимо закончить давно начатые дела и пока не начинать новых. Вы можете получить полезный совет от мудрой особы женского пола, обязательно к нему прислушайтесь.

Козерог.

На ближайший месяц вам выпала карта «Сила». Что значит, чем больше представители этого знака будут работать над собой, тем большего успеха смогут достигнуть. Работать придется так много, что вы даже почувствуете усталость. Но Козерог может со всем справиться. Совет от звёзд на ноябрь-не сдерживайте ваши чувства, будьте всегда собой и говорите то, что думаете.

Водолей.

Вам выпадает карта «Звезда». Звёзды дают вам воспользоваться шансом изменить жизнь к лучшему. Но предупреждает, сто возможны проблемы в личной жизни и со здоровьем. Так же могут быть финансовые трудности, но они будут временными. Период неблагоприятный для новых обязательств.

Рыбы.

Каким конец осени окажется для представителей данного знака расскажет выпавшая перевёрнутая карта «Маг». Это значит , сто вы станете более расчётливее, чем всегда. Не стоит идти на всё, ради получения желаемого. Чтобы наладились отношения с окружающими, воспользуйтесь простым правилом: поставьте себя на их место, дабы лучше понять каждого.

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