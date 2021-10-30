Общество

Военный эксперт поделился прогнозом чего можно ожидать на Донбассе после применения ВСУ «Байрактара»

Украинским военным экспертом Михаилом Самусем было заявлено, что после удара военнослужащими ВСУ дронов «Байрактар» у России изменится отношение к Украине.

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Об этой информации сообщил Donpress, передает Ura-inform.

С его слов применение беспилотника служит только началом изменений в украинской армии. Так же Смусь сообщил о том, что удар «Байрактара» застал подразделения незаконных военных формирований врасплох:

«Делаю уточнение что не НВФ а военнослужащих Российской Федерации , входящих в состав Восьмой армии со штабом в Новочеркасске на территории России. Вот они были очень удивлены этим ударом, хоть Россия, я с уверенностью могу сказать, имеет возможность контроля воздушного пространства Украины. Более того, они видели приближение беспилотника».

Военный эксперт отметил, что в последнее время проводилось обучение персонала, также отрабатывался и нарабатывался определённый опыт применения «Байрактаров», и в зоне военного конфликта на Донбассе. По его мнению, использование военного вооружения всегда более военно-политическое решение, чем именно готовность военнослужащих использовать оружие:

«Очевидно, в этом случае решение о боевом применении дронов, было принято на самом высоком уровне, что является, естественно, я бы сказал, новым этапом в российско-украинской войне. С этого момента РФ будет по-другому относиться к Украине, к украинским возможностям на Донбассе. И я думаю, что у них начинаются действительно большие проблемы».

Напомним, ранее сообщалось, ситуация в ОРДЛО накаляется: из РФ экстренно перебрасывают военных.

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